Россия не видит нерешаемых задач в поставках Турции второго полка С-400

Москва готова к переговорам по поставкам Турции второго полка С-400 Фото: Министерство обороны РФ

Директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел (МИД) России Юрий Пилипсон прокомментировал возможность поставки Турции второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400. Его слова приводит РИА Новости.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", - подчеркнул Пилипсон, добавив, что вопрос требует "информационной гигиены" во избежание ущерба национальным интересам как России, так и заказчика.

По словам дипломата, это обусловлено стремлением "отдельных государств" к санкционному давлению на Москву с целью устранения крупного конкурента на рынке вооружения.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля 2021 года.

США потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Турции санкциями или отменой продажи истребителей F-35, однако турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республике бы не пришлось закупать российские системы ПВО C-400, если бы Соединенные Штаты согласились продать комплексы Patriot.