Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем Фото: Роман ЗЛОБИН

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили семичасовой полет над Беринговым морем, сообщает Министерство обороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в Минобороны, пилоты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркивается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в начале января два истребителя МиГ-31БМ ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном.