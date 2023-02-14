МИД России обвинил Запад в спекуляциях на нуждах пострадавших при землетрясении в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные члены Совета безопасности ООН во главе с Соединенными Штатами спекулируют на нуждах пострадавших при землетрясении в Сирии, продвигая документ с расширением трансграничной помощи (ТГМ) арабской республике, считает Министерство иностранных дел РФ.

«Фиксируем активные заходы «тройки» западных стран-членов СБ ООН во главе с США в форсированном режиме «продавить» новый документ с расширением ТГМ. Спекулируя на нуждах пострадавших в результате землетрясения, западники ведут свою деструктивную линию на нарушение норм и принципов международного гуманитарного права», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как объяснили с МИД России, документом предлагается добавить к функционирующему до 10 июля пункту пропуска «Баб аль-Хава» еще два перехода для доставки помощи в неподконтрольные Сирии районы без согласования с правительством страны. Таким образом, отметили в ведомстве, США и их союзники ущемляют суверенитет Дамаска и подрывают территориальную целостность Сирии.

По мнению МИД РФ, американцев, французов и британцев реальная помощь арабской республике интересует в последнюю очередь. Там напомнили, что Запад не только не оказал Сирии никакой поддержки, но и продолжает «душить» страну односторонними санкциями, спровоцировавшими масштабный топливный кризис. Главная задача авторов новой резолюции – нарастить снабжение неподконтрольных Дамаску районов, в том числе террористический анклав в Идлибе, заявили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года Россия наложила вето на западный проект резолюции Совбеза ООН по трансграничной помощи в Сирии. Документ предусматривал продление действия механизма до июля 2023 года.

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