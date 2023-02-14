НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» сообщает об итогах деятельности в 2022 году

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» подвел итоги работы в 2022 году. В соответствии с данными официальной отчетности, количество клиентов фонда составляет 1,3 млн человек, в том числе 391 тыс. пенсионеров. По количеству выплачиваемых негосударственных пенсий фонд является первым в России среди НПФ.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» также занимает лидирующие позиции на рынке негосударственного пенсионного обеспечения по объему средств пенсионных резервов, находящихся в управлении, – в 2022 году этот показатель достиг 483,7 млрд рублей, увеличившись за год на 5%. Размер страхового резерва увеличен до 76,1 млрд рублей. В минувшем году НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» продолжил реализовывать консервативную инвестиционную стратегию, направленную на надежное выполнение обязательств по пенсионному обеспечению клиентов в долгосрочной перспективе. По итогам 2022 года на пенсионные счета клиентов на этапе накопления распределен инвестиционный доход в размере 5%.

В 2022 году фонд выплатил пенсионерам 20,9 млрд рублей, таким образом сумма выплат негосударственных пенсий за все время деятельности составила 206,9 млрд рублей. По итогам 2022 года будут проиндексированы негосударственные пенсии отдельным социальным категориям получателей, которым пенсии не индексировались в предыдущие годы, в том числе на 20% – получателям, возраст которых на 31.12.2022 составил 80 и более лет, на 70% – получателям, которым выплата была назначена до 31.12.2022 в связи с установлением I группы инвалидности.

Фонд обслуживает корпоративные пенсионные программы работников более 160 российских компаний. Кроме того, свыше 40 тыс. человек формируют негосударственную пенсию в рамках индивидуальных пенсионных программ. В 2023 году НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» стал участником государственной системы гарантирования прав клиентов НПФ.