Подозреваемый в стрельбе в университете Мичигана найден мертвым

В результате стрельбы в университете Мичигана погибли три человека Фото: REUTERS

Подозреваемый в стрельбе в университете Мичигана, в результате которой три человека погибли, еще пять пострадали, найден мертвым рядом со зданием американского вуза. Об этом сообщила журналистам местная полиция во вторник, 14 февраля 2023 года.

На теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, которое и послужило причиной смерти, уточнили в правоохранительных органах.

"Как мы считаем, действовал лишь один стрелявший, больше нет необходимости оставаться в укрытии на кампусе", - уточнил заместитель главы местной полиции Крис Розман.

Как ранее писал сайт KP.RU, в казахстанском Петропавловске ученик девятого класса пронес в школу нож и топор, после чего напал на учеников образовательного учреждения. В результате инцидента ранения получили три школьника.

Напомним, бывший сотрудник одного из ТЦ в Ростове устроил стрельбу рядом с заведением. С собой принес большую сумку, шумовую гранату, и, по предварительным данным, два ружья. К счастью, обошлось без жертв. Подробности читайте в материале "КП-Ростов".