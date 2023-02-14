Захарова назвала необоснованными заявления Кишинева о намерениях Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинения властей Молдавии в адрес России в том, что Москва якобы разработала «план по дестабилизации ситуации» в республике необоснованны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приемов США, стран Запада и Украины – сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», – приводится комментарий дипломата на сайте МИД РФ.

По мнению Захаровой, истинная цель Украины, которая первая заговорила о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается во втягивании Кишинева в противостояние с Москвой. Власти Молдавии в свою очередь используют запущенный Киевом фейк для отвлечения внимания своих граждан от внутренних проблем, полагает она. Представитель МИД России добавила, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева и других стран мира и не представляет угрозы для безопасности Молдавии.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал молдавскому лидеру Майе Санду некий документ, описывающий планы России по дестабилизации политической ситуации в Молдавии. Как отметил политик, в документе якобы говорится о том, кто и когда намерен установить контроль над Молдавией.