Детские школы искусств Ямала обеспечат музыкальными инструментами на пять лет вперед

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Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и пять отечественных фабрик-производителей музыкальных инструментов заключили соглашения о сотрудничестве. Подписание состоялось 13 февраля в рамках IV Арктического культурного форума. Пятилетние соглашения – инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Это первый опыт в России. Благодаря долгосрочным контрактам фабрики поставят в ямальские детские школы искусств 1500 новых отечественных музыкальных инструментов.

«Пятилетние контракты дают нам уверенность, что независимо ни от каких сложностей и перемен, мы продолжим пополнять наши детские школы искусств новыми музыкальными инструментами, - пояснил Дмитрий Артюхов. - С другой стороны – это большой стимул для производителя. Он сможет планировать работу, увереннее смотреть в завтрашний день. Почти полмиллиарда рублей мы планируем дать российским фабрикам музыкальных инструментов за пять лет. Если каждый регион пойдет таким путём, мы увидим значительный ренессанс этого важнейшего направления».

«Решение, которое принял регион, достойно распространения и на другие субъекты Российской Федерации. Безусловно, нашим фабрикам важна такая поддержка и крупные заказы, а обучающимся – доступные и качественные музыкальные инструменты, которые сегодня предлагает отечественная промышленность», – прокомментировал Дмитрий Колобов, директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России.

Для изготовления инструментов используются только лучшие материалы, прошедшие мастеровую ручную обработку. Это обеспечивает отличное качество звучания и долговечность. Реализация соглашений также позволит поддержать отечественного производителя.

Обновление музыкальных инструментов в регионе ведется планомерно. За последние три года закуплено порядка тысячи единиц. В этом году – еще 847.

На Ямале уделяется большое внимание развитию и модернизации детских школ искусств. В рамках Года талантов, который был объявлен губернатором в 2021 году, стартовало большое обновление ДШИ: модернизации подлежит пять школ искусств, с сентября 2022 года открылось 15 новых образовательных программ.

Для школ искусств разработаны дизайн-проекты и фирменный стиль, в основе которого один из самых узнаваемых образов в мировоззрении северных народов – «Глухарка». Среди особенностей дизайна – применение уникальных материалов в отделке, появление рекреационных зон и помещений для семейного творчества, приспособленность помещений для детей с особыми потребностями, уникальное звуковое и световое оборудование. Ремонтные работы уже проходят в ДШИ Лабытнанги и Ханымее.