Число пенсионеров в России сократилось до 41,8 млн человек

Число пенсионеров в России снижается, а их пенсии - растут Фото: pixabay.com

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров в России сократилось до 41,8 млн человек. Это на 232 тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Социального фонда России.

Наибольшее уменьшение наблюдается среди работающих пенсионеров. Их число составило 7,9 млн человек, что почти на 600 тысяч меньше прошлогодних показателей. Количество неработающих пенсионеров, наоборот, выросло на 369,9 тысячи – до 33,8 млн человек.

Отмечается также рост пенсий. Средняя страховая пенсия по итогам 2022 года достигла 20,6 тысячи рублей (+14%), социальная – 12,1 тысячи рублей (+18,9%), по инвалидности – 12,5 тысячи рублей (+13%).

Как ранее писал сайт KP.RU, рост российских пенсий обогнал инфляцию. С 1 января пенсии для неработающих пенсионеров в России подняли на 4,8%, а в 2022 году случилась внеплановая индексация на 10%. Таким образом, общая индексация пенсий составила примерно 15,3% (1 х 1,1 х 1,048 = 1,1528). Это заметно выше официальной инфляции в 11,9%.