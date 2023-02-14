США предупредили Украину о критически важном моменте в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты предупредили Украину о критически важном моменте в конфликте с Россией, когда Киев сумеет изменить развитие ситуации благодаря поставкам западного вооружения, сообщили источники в администрации президента США Джо Байдена.

По информации The Washington Post, американские власти считают, что поворотный момент наступит весной этого года. Именно тогда, как полагают в Вашингтоне, российские войска начнут наступление, а Украина «ответит контрнаступлением с целью возврата потерянных территорий». Если США не удастся донести до украинского руководства эту идею, в будущем у Киева могут возникнуть сложности с получением военной помощи в прежних объемах, отмечается в сообщении.

В тоже время американские аналитики заявили, что Украина не сумеет осуществить контрнаступление и одновременно удерживать Артемовск. Как заявили в администрации президента США, официальные лица в стране обеспокоены тем, что «Киев продолжит вести бои везде, куда Россия направляет свои войска». По их мнению, такое развитие событий будет только на руку Москве, поэтому Вашингтон призывает Украину отдать приоритет весеннему контрнаступлению.

Как писал сайт KP.RU, ранее Байден заявил, что ВСУ готовятся к тому, чтобы осуществить контрнаступление.

Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ на Мелитополь и Бердянск весной 2023.

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