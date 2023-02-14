Мэр Львова заявил о разрушении всех электроподстанций в городе и области Фото: Shutterstock

Практически все электроподстанции во Львове и Львовской области разрушены, заявил мэр города Андрей Садовой.

«У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой», – сказал глава Львова в интервью «РБК – Украина».

По словам Садового, электрикам удается находить нестандартные решения проблемы, поэтому промышленные предприятия и важные учреждения работают. Кроме того, отметил мэр Львова, разрушены и многие другие объекты критической инфраструктуры, которые уже невозможно отремонтировать.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Позже в украинском холдинге ДТЭК Энерго заявили, что четыре тепловых электростанции были повреждены на Украине в результате ракетных ударов по критической инфраструктуре страны со стороны ВС России.