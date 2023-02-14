Разведка Норвегии заявила, что Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота

Норвежская разведка утверждает, что Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота Фото: Сергей КУЛЕШОВ

Россия разместила часть ядерных сил на кораблях и подводных лодках Северного флота, сообщается в докладе "Фокус 2023", опубликованного разведкой Норвегии.

Норвежские военные полагают, что это может нести "значительную угрозу" для Североатлантического альянса.

"Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО", - говорится в документе.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а силами Минобороны оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерное оружие в России может сработать исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Это будет ответом на удары со стороны других государств, подчеркнул глава государства.