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НовостиПолитика14 февраля 2023 9:06

Разведка Норвегии заявила, что Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота

Норвежские военные полагают, что это может нести угрозу НАТО
Роман КИЛЬМЯШКИН
Норвежская разведка утверждает, что Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота

Норвежская разведка утверждает, что Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота

Фото: Сергей КУЛЕШОВ

Россия разместила часть ядерных сил на кораблях и подводных лодках Северного флота, сообщается в докладе "Фокус 2023", опубликованного разведкой Норвегии.

Норвежские военные полагают, что это может нести "значительную угрозу" для Североатлантического альянса.

"Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО", - говорится в документе.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а силами Минобороны оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерное оружие в России может сработать исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Это будет ответом на удары со стороны других государств, подчеркнул глава государства.