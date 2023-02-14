Законопроект об отмене празднования 8 марта, Дня Победы и Первомая внесен в Раду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховную раду внесли проект об изменениях в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников, где предусмотрена отмена празднования 8 марта, 1 мая, а также Дня Победы. Документ был опубликован на сайте парламента.

Вместо 8 марта предлагается установить «новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля - День украинской женщины». Такая дата связана с днем рождением поэтессы Леси Украинки. Выходным днем также предлагается объявить и 9 марта, то есть день рождения поэта Тараса Шевченко.

День труда 1 мая и День Победы 9 мая собираются отменить, празднуя только День памяти и примирения 8 мая, однако не объявляя эту дату выходным днем.

«Во избежание экономических потерь следует устранить коммунистические рудименты, прежде всего 1 мая (так называемый День труда). В мае также следует избавиться от рудимента - празднования "Дня Победы" 9 мая», - сказано в документе, где также предлагается сделать выходным второе воскресенье мая, что будет связано с Днем матери.

Напомним, с февраля этого года на Украине проводится кампания по «дерусификации», в рамках которой было демонтировано большое количество памятников Александру Пушкину.