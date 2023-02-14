Нидерландские истребители F-35 сопроводили российские самолеты рядом с Польшей

Истребитель F-35 Фото: wikimedia.org

Истребители Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов F-35 сопроводили три российских военных самолета рядом с границей с Польшей, сообщили в нидерландском Министерстве обороны.

По информации NL Times, самолеты Воздушно-космических сил России выполняли групповой полет. В это время их обнаружили и сопроводили два нидерландских F-35. Уточняется, что обнаруженными российскими судами оказались самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и истребитель Су-27, которые летели из Калининграда.

Напомним, в конце прошлого года над Баренцевым морем рядом с Мурманской областью был замечен норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion. Ему на перехват поднялся истребитель МиГ-31 Северного флота.

Как писал сайт KP.RU, ранее два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили семичасовой полет над Беринговым морем. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.