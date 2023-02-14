США подорвали мощь НАТО в бездумной попытке победить Россию Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в бездумной попытке победить Россию подорвали мощь НАТО, совершив диверсию на "Северных потоках". Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для издания Asia Times.

"Вашингтон даже близко не сломил российскую армию, - говорится в публикации. - Он лишь подорвал собственную мощь в бездумной попытке одержать победу над соперником калибра России без фактического сражения".

Журналист обратил внимание, что теракт на "Северных потоках" ударил по экономике Германии, не говоря уже о том, что фактически Белый дом взорвал ключевой объект гражданской инфраструктуры ФРГ. Это не может не сказаться на отношениях с одним из главных союзников по Североатлантическому альянсу

Вайхерт уверен, что Вашингтону следует отказаться от поддержки Киева, который даже не является членом американского военного блока, пока это не привело к геополитической катастрофе.

Как писал сайт KP.RU, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северного потока" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По его информации, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Президент США Джозеф Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности, утверждает журналист.