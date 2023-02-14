Глава Амурской области Василий Орлов: «У нас масштабные планы по обновлению учреждений здравоохранения»

В Амурской области обновляют поликлиники и больницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области до конца 2023 года для пациентов будут открыты 8 новых и реконструированных учреждений здравоохранения. Больницы и поликлиники не только обновят, но и приобретут для них самое современное оборудование.

«У нас масштабные планы по обновлению учреждений здравоохранения в регионе, - рассказал губернатор региона Василий Орлов. - В их числе строительство роддомов и поликлиник в Благовещенске и Свободном. По данным объектам уже готова и прошла экспертизу проектно-сметная документация, в настоящее время определяем источники финансирования. В этом году завершим ремонты в двух поликлиниках, откроем пристройку к детской поликлинике в Благовещенске и достроим учреждение здравоохранения в селе Поярково».

До конца лета в Приамурье завершится строительство поликлиники в Пояркове и реконструкция городской поликлиники №2 в Благовещенске. Уже к марту строительные работы завершал в пристройке к детской поликлинике № 1 в Благовещенске. На 70% завершена поликлиника Сковородино: для нее уже приобрели цифровые рентген и флюорограф, мебель и оборудование для лаборатории. В 2023 году будет продолжен ремонт поликлиники в Новобурейском и реконструкция областной больницы в Благовещенске. Кроме того, в Приамурье построят три новых фельдшерско-акушерских пункта.

Сейчас региональный Минстрой разрабатывает проекты строительства и реконструкции еще семи новых учреждений здравоохранения.

«Документация готовится, в том числе, для строительства терапевтического корпуса в Белогорске, поликлиники в Екатеринославке, станции переливания крови в амурской столице и поликлиники в селе Чигири», - сообщил глава Минстроя Амурской области Николай Сибиряков.