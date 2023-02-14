Экс-президент Киргизии Атамбаев освобожден из колонии

Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был освобожден из исправительной колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в семье экс-главы республики.

«Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой», - заявил собеседник агентства во вторник, 14 февраля.

Ранее источник издания сообщил, что бывший президент Киргизии может быть освобожден из исправительной колонии во вторник, 14 февраля, на фоне нового решения суда. По его словам, родственники, друзья, а также соратники экс-главы республики уже отправились с вещами к колонии, в которой тот отбывал наказание. Сообщалось, что в Атамбаева были сняты все ограничения на передвижение.

В Верховном суде Киргизии тем временем заявили, что по ходатайству адвокатов из-за вновь открывшегося обстоятельства дела было отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, в конце июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил к одиннадцати годам тюрьмы бывшего президента Киргизии за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В середине августа того же года после подачи апелляции суд принял решение оставить этот приговор в силе, однако в конце ноября отправил дело на новое рассмотрение.