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НовостиВ мире14 февраля 2023 9:42

NYP: в обломках сбитого в США китайского аэростата найдены электроника и датчики

Американские военные эксперты не исключают, что оборудование использовалось для сбора разведданных
Роман КИЛЬМЯШКИН
Военные эксперты США не исключают, что китайский аэростат собирал разведданные

Военные эксперты США не исключают, что китайский аэростат собирал разведданные

Фото: REUTERS

Специалисты армии Соединенных Штатов исследовали обломки сбитого над страной китайского аэростата, обнаружив в них электронику и датчики. Об этом сообщает издание New York Post.

"Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - говорится в публикации.

Американские военные эксперты не исключают, что оборудование использовалось для сбора разведывательных данных.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не намерены возвращать Китаю обломки сбитого аэростата.

Напомним, китайский МИД выступил с заявлением о том, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. В связи с этим Пекин выразил сожаления по поводу того, что воздушный шар оказался над территорией Соединенных Штатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала достаточными и понятными пояснения Пекина по появлению китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, а реакцию Вашингтона - "истеричной".