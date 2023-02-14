NYP: в обломках сбитого в США китайского аэростата найдены электроника и датчики

Военные эксперты США не исключают, что китайский аэростат собирал разведданные Фото: REUTERS

Специалисты армии Соединенных Штатов исследовали обломки сбитого над страной китайского аэростата, обнаружив в них электронику и датчики. Об этом сообщает издание New York Post.

"Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - говорится в публикации.

Американские военные эксперты не исключают, что оборудование использовалось для сбора разведывательных данных.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не намерены возвращать Китаю обломки сбитого аэростата.

Напомним, китайский МИД выступил с заявлением о том, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. В связи с этим Пекин выразил сожаления по поводу того, что воздушный шар оказался над территорией Соединенных Штатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала достаточными и понятными пояснения Пекина по появлению китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, а реакцию Вашингтона - "истеричной".