Энергетики хотят взыскать с администрации Таганрога почти миллион рублей

Вопрос на судебном уровне должен быть решен уже через месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области в адрес администрации Таганрога в суд передан иск с требованием взыскать крупную сумму — почти миллион рублей. Заявление подала ресурсоснабжающая организация за услуги электоснабжения. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на арбитражный суд.

Точная сумма, указанная в исковом заявлении энергокомпании к исполнительному органу власти, составляет 881 тысячу рублей. Уточняется, что истец потребовал от администрации погасить задолженность за ноябрь 2022 года на сумму 860 тысяч рублей, кроме того в расходы были включены пени в общем размере 21 тысяча рублей.

Коммунальный вопрос на судебном уровне должен быть решен уже через месяц. Известно, что суд принял иск к производству, и заседание по указанному делу состоится 15 марта. Добавим, администрация Таганрога обязуется предоставить отзыв на это заявление.