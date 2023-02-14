Песков назвал НАТО враждебной для России организацией, подтверждающей это каждый день Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции во вторник, 14 февраля, заявил, что Североатлантический альянс является для Москвы враждебной организацией, которая каждый день это подтверждает, подчеркнув также, что НАТО все четче отмечается свою вовлеченность в украинский конфликт.

«Это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины», - заявил представитель Кремля об альянсе, сказав также о том, что такие действия блока требуют «определенных мер предосторожности».

Напомним, днем ранее, в понедельник, 13 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс готовился к украинскому конфликту еще с 2014 года. Он сообщил также об усилении границы сразу после начала специальной военной операции России.