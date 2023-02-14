Почти половина работодателей в России против служебных романов Фото: кадр из фильма

Работодатели ответили, как относятся к служебным романам. 42% представителей бизнеса признают, что на работе у них сотрудники регулярно строят отношения. В 28% случаев это исключено, а 20% опрошенных отметили, что не знают об отношениях в коллективе, которые выходят за рамки служебных.

Большинство (43%) уверены, что романтические отношения на работе никак не влияют на эффективность труда, а в некоторых случаях влияет положительно на обстановку (19%). Но не всегда служебные романы – это плюс. 38% участников опроса отметили, что личные отношениях негативно отражаются на работе (38%).

51% уверены, что романтические отношения — повод для сплетен и слухов внутри коллектива. А в 40% работодатель опасается, что в случае ухода с работы одного из пары, будет утечка данных, пишет «Газета.Ru».

Служебные романы не поддерживают еще и по той причине, что в случае расставания пары может начаться раскол в коллективе - 27%.

Кстати, в некоторых компаниях HR-служба просит уведомлять о романтических отношениях в коллективе.

Таковы результаты опроса, проведенного Работа.ру.

А тем временем, исследование сервиса SuperJob показало, что каждый пятый россиянин нашел свою вторую половинку именно на работе. Совместная деятельность - это самый популярный способ устроить личную жизнь, пишет Москва 24.

28% россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам, причем в 11% случаев это не послужило основанием для развития отношений, передает "360".

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве планируют заключить брак около 400 пар. Об этом RT сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.