Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о шарах в небе, которые были сбиты Военно-воздушными силами Соединенных Штатов.

По словам пресс-секретаря главы государства, Вашингтону следует самостоятельно разбираться в ситуации, и вряд ли на кого-то стоит им пенять.

"Вряд ли можно здесь на кого-то пенять, - уточнил Дмитрий Песков. - Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались".

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден выразил мнение, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва "Северных потоков".

Напомним, глава североамериканского командования противовоздушной обороны Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.