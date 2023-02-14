Россияне признались, что хотели бы купить «страховку от измен и любовных неудач» Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство россиян хотели бы иметь страховку от измен (47%) и любовных неудач (87%). Средний размер компенсации, который бы смягчил сердечную боль в этом случае - 1 млн рублей. Причем, чем дольше люди живут вместе, тем выше сумма и больше деталей: в полис бы добавили компенсацию на работу с психологом, выплаты детям, имущественные риски.

Страховку от «бытовухи» купили бы 24% опрошенных, а от потери взаимного интереса - 13%. По этому направлению оптимальную компенсацию оцениваются в 500 тыс.рублей и 2 млн, соответственно.

Застраховать себя от ревности, тоже приходит на ум многим. Защититься от «игр в Отелло» готовы 18% участников опроса. А 11% хотят защиту от навязчивой тещи или свекрови, пишет «Газета.Ru».

В большинстве своем люди верят, что смогут расстаться с уважением друг к другу и без скандалов. Но на всякий случай, готовы потратить на страховку от «разбитого сердца» не более 50 тыс.рублей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией «Альфа Страхование».

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