Диетолог ответила, обязательно ли нужно выпивать стакан воды натощак

Вода очень полезна для организма и это не секрет. Многие стараются по утрам натощак выпивать стакан жидкости, чтобы запустить работу пищеварительной системы.

Диетолог Наталья Круглова ответила, нужно ли обязательно соблюдать это правило и что будет, если от него отказаться.

Эксперт отмечает, что это полезная, но вовсе не обязательная привычка. Суточную норму можно будет добрать в течении дня.

-Это здоровая привычка — выпить стакан воды после сна натощак, это замечательная привычка, - говорит диетолог NEWS.ru.

Но если по утрам сложно это сделать, то не стоит превращать в ритуал процедуру.

Ночью человек теряет воду через дыхание и систему мочевыделения.

- Но суточную норму человек дополучит с соками, пищей. Но если хочется пить воду утром, то делайте это, - сообщает Круглова.

Ранее, врач-диетолог объяснила, почему опасно пить воду во время еды. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко советует употреблять воду за полчаса до приема пищи, тогда организму будет только польза.