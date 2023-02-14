Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сербии Алесандара Вучича с Днем государственности республики. Поздравительную телеграмму от российского лидера передал посол РФ в Белграде Александр Борцан-Харченко.

«Примите сердечные поздравления в связи с национальным праздником вашей страны – Днем государственности. Сербия – значимый и надежный партнер России. Мы высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в актуальных сложных международных обстоятельствах», – приводится текст телеграммы на сайте президента Сербии.

Как отметил Путин, Москва поддерживает усилия Белграда по защите территориальной целостности страны и решения косовского вопроса. Глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений РФ и Сербии.

Напомним, ранее Вучич заявлял, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России.

В начале февраля Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию в ООН. Позже Вучич предупредил, что Белград будет вынужден ввести антироссийские санкции.