Кадыров опубликовал пародийные стихи про заголовки западных СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихи, которые иронично обыгрывают заголовки воображаемых публикаций иностранных изданий, а также заметки и видеоролики западных СМИ.

В стихотворении заголовки западных изданий приписывают Кадырову различные деяния, связанные с переустройством мира, такие как, деление спорных границ с КНР или «слив» сортов черемши бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

«Чтоб не отстать от будней мира, смотрю в ютуб. Куда ни глянь - мелькают новости: "Кадыров купил недорого Тайвань"», - начинает стих главы республики.

Заканчивается же стих тем, что глава Чеченской Республики отмечает свое желание уехать «к благим местам, в святую Мекку», которая в свою очередь противопоставляется перечисленным им ранее выдуманным инфоповодам западных СМИ.

Напомним, в начале декабря прошлого года Кадыров опубликовал стихи про президента Украины Владимра Зеленского, назвав его «шестеркой», которая правит «Сатанинским балом» по сценарию НАТО.