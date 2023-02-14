Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 февраля 2023 10:50

Кадыров опубликовал пародийные стихи про заголовки западных СМИ

В стихотворении глава Чечни отвечает западным изданиям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кадыров опубликовал пародийные стихи про заголовки западных СМИ

Кадыров опубликовал пародийные стихи про заголовки западных СМИ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихи, которые иронично обыгрывают заголовки воображаемых публикаций иностранных изданий, а также заметки и видеоролики западных СМИ.

В стихотворении заголовки западных изданий приписывают Кадырову различные деяния, связанные с переустройством мира, такие как, деление спорных границ с КНР или «слив» сортов черемши бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

«Чтоб не отстать от будней мира, смотрю в ютуб. Куда ни глянь - мелькают новости: "Кадыров купил недорого Тайвань"», - начинает стих главы республики.

Заканчивается же стих тем, что глава Чеченской Республики отмечает свое желание уехать «к благим местам, в святую Мекку», которая в свою очередь противопоставляется перечисленным им ранее выдуманным инфоповодам западных СМИ.

Напомним, в начале декабря прошлого года Кадыров опубликовал стихи про президента Украины Владимра Зеленского, назвав его «шестеркой», которая правит «Сатанинским балом» по сценарию НАТО.