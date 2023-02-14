Американский разведчик Риттер рассказал о подарке для России от Запада Фото: REUTERS

Страны Запада, в частности Соединенные Штаты, сделали прекрасный подарок для России своими заявлениями о разрыве дипломатических отношений, считает разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», – заявил военный на своем YouTube-канале.

По мнению разведчика, после развала СССР Вашингтон и его союзники долгое время показывали расположенность к Москве, однако на самом деле считали ее проигравшим соперником. Как отметил Риттер, США нравилось «чувствовать себя хозяевами», когда их политики приезжали в Россию и «смотрели на русских, как на поверженного противника».

Военный считает, что Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правильность курса России, поскольку ей не следует надеяться на изменение политики Запада и выстраивание равноправного диалога.

Напомним, ранее Риттер высказал мнение, что президент России Владимир Путин успешно защищает интересы Москвы, несмотря на колоссальное давление Запада.

Как писал сайт KP.RU, глава российского государства предупреждал, что Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой.