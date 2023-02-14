Глава МИД Польши заявил об увольнении всех выпускников МГИМО из ведомства в рамках «процесса декоммунизации» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО) были уволены из Министерства иностранных дел Польши. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау, указав на идущий в республике «процесс декоммунизации»

Глава МИД Польши отметил, что выпускников МГИМО «реально уже два месяца» нет среди сотрудников внешнеполитического ведомства республики, не уточнив при этом количество уволенных выпускников московского вуза.

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», - заявил в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie министр, назвав также МГИМО «частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».

Напомним, Польша приняла закон о декоммунизации еще в 2016. Документ предписывал смену названия тысяч улиц и площадей. В 2019 стало известно, что в республике уничтожили свыше 420 советских памятников вне мест захоронений.

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