ЦБ России заявил о снижении числа случаев хищений с банковских счетов впервые за семь лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в прошлом году уменьшилось впервые за семь лет. Об этом сказано в сообщении Центробанка РФ, где уточняют, что данный показатель сократился на 15,31%, до 877 тысяч, но размер ущерба от действий кибермошенников, напротив, вырос - на 4,29%, до 14,2 млрд рублей.

В сообщении сообщается, что как и в предыдущие годы, на первом месте по количеству операций, осуществленных без согласия клиентов, оказалась оплату товаров и услуг в Интернете.

«Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы», - заявил регулятор.

Напомним, в начале февраля этого года в Центробанке РФ предупредили о новой схеме обмана россиян с QR-кодами в общественных местах. Как сообщалось, злоумышленники запрашивают у жертвы личные данные для якобы оформления соцвыплаты, после чего похищают средства с карты. Объявления с QR-кодами оставляли на остановках, на стенах домов, а также парковках и в других местах.

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