Глава Минобороны Германии не ожидает скорого окончания конфликта на Украине

Борис Писториус Фото: REUTERS

Скорого окончания конфликта на Украине не предвидится, спрогнозировал министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО во вторник, 14 февраля 2023 года.

По его оценке, нет никаких предпосылок к тому, что ситуация будет урегулирована в краткосрочной перспективе.

"Скорой победы я тоже не вижу", - добавил Писториус.

Глава немецкого Минобороны также не исключил эскалации ситуации и призвал союзников принимать взвешенные решения в вопросе военной помощи Киеву.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала публикацию американского издания Washington Post о том, что Вашингтон давит на Киев, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) активнее вели боевые действия. Дипломат назвала это борьбой против России "до последнего украинца".

Напомним, член Комитета по обороне Государственной Думы Виктор Заварзин оценил перспективы переговоров России и Украины. Депутат отметил, что рано или поздно стороны придут к тому, что нужно обсуждать сложившуюся ситуацию.

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