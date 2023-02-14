Минобороны Испании заявило об отсутствии истребителей, о которых просит Украина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мадрид не сможет помочь Киеву в поставках истребителей, поскольку у Испании нет таких боевых самолетов, о которых просит Украина. Такое заявление во вторник, 14 февраля, сделала министр обороны королевства Маргарита Роблес, которая принимает участие во встрече глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Украина попросила об истребителях, которых у Испании нет. Поэтому в этой области мы не можем помочь», - заявила глава испанского военного ведомства в эфире телеканала 24 horas.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что немецкие власти на данный момент не обсуждают передачу Украине боевых самолетов, а незадолго до этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сказали о том, что Лондон не намерен отправлять Киеву истребители, если это может оказать влияние на безопасность королевства.

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