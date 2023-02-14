Генконсульство РФ заявило, что драку в отеле Антальи спровоцировали украинские футболисты

Драку с участием игроков ярославского "Шинника" в отеле Антальи спровоцировали украинские футболисты

Драку между футболистами ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» в турецком отеле спровоцировали последние, заявили в Генеральном консульстве России в Анталье.

«13 февраля вечером в отеле Royal Seginus произошел конфликт между участниками футбольной команды «Шинник» (Ярославль) и украинскими спортсменами, находящимися в Анталье на сборах. Инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны», – сказали ТАСС в дипредставительстве.

В настоящее время инцидент между игроками исчерпан, поскольку после прибытия на место драки наряда полиции выяснилось, что у сторон нет претензий друг к другу. Отмечается, что медицинская помощь футболистам российского клуба не понадобилась. Чтобы избежать подобных инцидентов, руководство гостиницы решило расселить игроков «Шинника» и «Миная» по разным отелям.

Как писал сайт KP.RU, в турецком отеле Royal Seginus, где одновременно проживают футболисты ярославского «Шинника», выступающего в Первой лиге, и украинского «Миная», произошла массовая драка. Несколько игроков украинского клуба потребовали от начальника «Шинника» исполнить украинский гимн, на что тот предложил украинцам выйти на улице и разобраться один на один. В потасовку вмешались сотрудники отеля, и конфликт удалось урегулировать.