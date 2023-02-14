Южнокорейский суд разрешил застрявшим в аэропорту россиянам въезд в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Южной Корее решил отменить распоряжение миграционной службы, и допустить двоих россиян, несколько месяцев проживавших в аэропорту Инчхона, на территорию страны. Об этом сообщает южнокорейский телеканал KBS.

Сообщается, что трое россиян якобы бежали от мобилизации, и просили политическое убежище на территории Южной Кореи, однако им было отказано. Они подали апелляцию, и спустя несколько месяцев суд наконец разрешил двоим из них выйти с территории аэропорта в Инчхоне, где россияне жили в транзитной зоне.

По мнению южнокорейских властей, уклонение от мобилизации не является достаточным основанием для того, чтобы выдавать статус беженца и убежище. Теперь, как сообщает телеканал, двое выпущенных из аэропорта россиян займутся подготовкой документов для оформления своего статуса и получения убежища. В отношении третьего россиянина суд отказал, не объясняя причины.

Ранее KP.RU сообщал о том, что аналогичная ситуация произошла с пятью россиянами в Сеуле, где им приходится жить на территории аэропорта в ожидании решения суда.