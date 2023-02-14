«Связной» заявил о планах инициировать собственное банкротство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший российский сотовый ритейлер «Связной» собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с сообщением о своем банкротстве. Об этом говорится в заявлении ритейлера на Федресурсе.

Как передает «Интерфакс», среди кредиторов компании находятся Альфа-банк, Совкомбанк, «Вымпелком», ООО «Мерлион» и ООО «РБ Факторинг».

С лета прошлого года «Связной» получил целый ряд исков по поводу взыскания задолженности. Так, Совкомбанк требовал от компании взыскания в размере 2,5 млрд рублей, позже ретейлер заключил с банком мировое соглашение с обязательством погасить задолженность до конца 2025 года.

В декабре того же года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» по взысканию с сотового ретейлера авансового платежа в размере 839 млн рублей. В начале этого года суд также удовлетворил иск по взысканию со «Связного» в пользу дистрибьютора Merlion в размере 5 млрд рублей.

Напомним, в конце апреля 2018 года стало известно о слиянии розничных сетей «Связной» и «Евросеть», а владельцем главного пакета акций компании стала Группа SLV, которая является основным акционером «Связного».