Экс-постпред при ООН Никки Хейли заявила о планах участвовать в выборах президента США Фото: REUTERS

Бывший постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов на предстоящих выборах 2024 года.

«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», - заявила республиканка в своем видеообращении, добавив, что теперь пришло время для «нового поколения».

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о своих планах баллотироваться в президенты США в ноябре прошлого года. Действующий американский лидер Джо Байден также заявлял о своих намерениях принять в этом гонке, однако на данный момент так и не выдвинул свою кандидатуру официально.

Как писал сайт KP.RU, политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал главного фаворита на предстоящих выборах. По его словам, им станет республиканец и губернатор Флорины Рон Десантис.