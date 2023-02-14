Кириенко обратился к главам муниципалитетов с просьбой поддерживать семьи участников спецоперации

Сергей Кириенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель руководителя администрация президента Российской Федерации Сергей Кириенко во вторник, 14 февраля, обратился к главам российских муниципалитетов, указав на важность помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции России на Украине.

«Отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», - заявил первый замруководителя президентской администрации.

Кириенко призвал глав российских муниципалитетов «сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще можем помочь».

Напомним, в ноябре прошлого года Кириенко отметил наградами 18 колледжей, которые приняли наиболее активное участие в акции «Мы рядом» проекта взаимопомощи МЫВМЕСТЕ. Как писал сайт KP.RU, замглавы президентской администрации отметил, что студенты сделали выбор настоящего человека и патриота родины, приняв решение поддерживать военных, участвующих в спецоперации.