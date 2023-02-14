Bloomberg: НАТО готовится к участию в нескольких вооруженных конфликтах одновременно Фото: REUTERS

В Североатлантическом альянсе сейчас разрабатывается план, согласно которому НАТО будет принимать участие сразу в нескольких военных конфликтах одновременно, в том числе в тех, что находятся за пределами зоны ответственности организации. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, соответствующие этому плану документы будут подписаны 14-15 февраля министрами обороны стран, входящих в НАТО. Секретное руководство предполагает план действий со стороны альянса в случае участия в параллельного участия в «конфликте высокой интенсивности», а также в столкновениях за пределами их зоны ответственности.

План также предполагает рекомендации странам-участникам НАТО по расходу средств на коллективную оборону. Военные инвестиции должны быть перенаправлены на «более важные с точки зрения обороны» цели. Среди таковых, например, бронетанковые войса, системы ПВО и цифровая модернизация. После подписания документов в Брюсселе будут разработаны индивидуальные планы, рассчитанные под каждую страну, являющуюся членом альянса.

Ранее KP.RU сообщал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг признался в военной подготовке альянса к конфликту на Украине ещё с 2014 года.

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