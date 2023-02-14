ВВС Румынии подняли в воздух два истребителя для проверки подозрительного метеозонда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система воздушного наблюдения Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии во вторник, 14 февраля, обнаружила в воздушном пространстве страны подозрительный метеозонд. Для проверки в воздух подняли два истребителя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Как сообщается, «небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда» обнаружила система воздушного наблюдения ВВС Румынии во вторник, 14 февраля, примерно в 12:30 (13.30 по мск). Уточняется, что подозрительный объект находился на высоте примерно 11 тысяч метров в воздушном пространстве стране.

«Два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО были подняты с земли и отправлены в район обнаружения "воздушной цели"», - сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что вылетевшие к подозрительному объекту истребители не подтвердили наличие воздушной цели. Отмечается, что военные самолеты ВВС Румынии находились в этом районе около 30 минут.

Напомним, сегодня, 14 февраля, стало известно о закрытии воздушного пространства Молдавии.

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