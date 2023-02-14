Бэнкси представил граффити о проблеме домашнего насилии по случаю Дня святого Валентина

Работа уличного художника получила название «Тушь на День святого Валентина»
Фото: REUTERS
Британский уличный художник Бэнкси нарисовал во вторник, 14 февраля, новую работу. Граффити, посвященная проблеме домашнего насилия, приурочена к Дню святого Валентина,.
Граффити, получившие название «Тушь на День святого Валентина» появилось на стене одного из домов в городе Маргит. На картине можно увидеть женщину в переднике, а также резиновых перчатках, но с синяком под глазом.
Можно предположить, что героиня картины находится на кухне, где вступила в конфликт со своим мужем. Для усиления видимости ссоры между к стене приставлены стул и морозильник, перевернутые на бок.
Свою работу Бэнкси опубликовал в соцсети.
Напомним, ранее картина Бэнкси была продана за 25,4 миллиона долларов. Работу уличного художника, которая стала всемирно известной после перформанса с уничтожением шредером, продали на аукционе в Лондоне.
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