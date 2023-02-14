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НовостиВ мире14 февраля 2023 15:40

Бэнкси представил граффити о проблеме домашнего насилии по случаю Дня святого Валентина

Работа уличного художника получила название «Тушь на День святого Валентина»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Работа уличного художника получила название «Тушь на День святого Валентина»

Работа уличного художника получила название «Тушь на День святого Валентина»

Фото: REUTERS

Британский уличный художник Бэнкси нарисовал во вторник, 14 февраля, новую работу. Граффити, посвященная проблеме домашнего насилия, приурочена к Дню святого Валентина,.

Граффити, получившие название «Тушь на День святого Валентина» появилось на стене одного из домов в городе Маргит. На картине можно увидеть женщину в переднике, а также резиновых перчатках, но с синяком под глазом.

Можно предположить, что героиня картины находится на кухне, где вступила в конфликт со своим мужем. Для усиления видимости ссоры между к стене приставлены стул и морозильник, перевернутые на бок.

Свою работу Бэнкси опубликовал в соцсети.

Напомним, ранее картина Бэнкси была продана за 25,4 миллиона долларов. Работу уличного художника, которая стала всемирно известной после перформанса с уничтожением шредером, продали на аукционе в Лондоне.

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