Полиция оцепила центральную площадь в Берне из-за подозрительного мужчины на автомобиле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы оцепили площадь, расположенную перед Федеральным дворцом Швейцарии в Берне. Кроме того, эвакуировали несколько зданий. Все произошло из-за подозрительного мужчины на автомобиле. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила полиция города.

«Мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины. Он был остановлен. Из-за автомобиля на Бундесплац площадь и прилегающие улицы в настоящее время закрыты в целях безопасности также для движения общественного транспорта», - уточняется в сообщении, которое было опубликовано в Twitter правоохранительных органов.

Как сообщается, на данный момент на площади, где расположены многие госучреждения, не ходит общественный транспорт. Правоохранительные органы граждане призывают горожан обходить место инцидента.

Напомним, накануне подозреваемый в стрельбе в университете Мичигана, жертвами которой стало три человека, а еще пять получили ранения, был найден мертвым недалеко от здания американского вуза.