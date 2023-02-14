Суд в Киргизии решил не конфисковывать резиденцию у экс-президента Атамбаева Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, недавно освобождённый из исправительной колонии, заявил во вторник, 14 февраля, о том что его резиденция в селе Кой-Таш останется в собственности экс-главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, Атамбаева отпустили из колонии и сняли с него все ограничения на передвижение после того как вскрылись новые обстоятельства его дела, а адвокаты подали соответствующее ходатайство. Дело отправлено на повторное рассмотрение, а экс-президент встретился с журналистами, где ему сразу задали вопрос о статусе резиденции в селе Кой-Таш.

Экс-президент сразу ответил, что арест его имущества был отменён решением суда. Атамбаев также подчеркнул, что никогда не признает себя виновным, и прошений о помиловании подавать не станет, так как его оправдают «и история, и факты».

Алмазбек Атамбаев был приговорён к 11 годам заключения в 2020 году, по делу о коррупции при освобождении из тюрьмы местного криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Атамбаева отпустили из колонии. Родственники экс-президента заблаговременно приехали к месту его заключения с вещами.