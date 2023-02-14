Байден призвал Вучича совместно поддерживать Украину в действиях против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден прислал сербскому лидеру Александру Вучичу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Сербии, предложив совместно «призвать» Москву «к ответу» за события на Украине.

«Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу за ее несправедливую и беспричинную войну против Украины», - приводит администрация президента Сербии содержание поздравительной телеграммы главы Белого дома.

В своем поздравлении Байден также отметил готовность Вашингтона поддерживать Белград к вступлению в Европейский союз, а также его диалог о нормализации отношений с Косово, также под эгидой Евросоюза.

Напомним, в начале февраля этого года Белград проголосовал за антироссийскую резолюцию в ООН, а позже Вучич заявил о том, что Сербия будет вынуждена ввести санкционные ограничения в отношении Москвы.

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