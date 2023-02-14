Белый дом не наблюдает признаков готовящейся атаки России на Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что не наблюдают никаких признаков того, что российские войска готовят активное наступление на Киев. Об этом заявили 14 февраля 2023 года в Пентагоне.

Напомним, сейчас российские войска продолжают активное наступление под Артёмовском, где выдавили украинских боевиков с занимаемых ими позиций, из-за чего ВСУ пришлось бросать военную технику. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко отметил, что российские военные наблюдают в том числе и самовольное бегство украинских солдат.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в то же время на позиции ВСУ в Харьковской области прибыло большое количество иностранных наёмников - российская разведка заметила среди украинцев людей, разговаривающих на английском, французском, немецком и польском языках.

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