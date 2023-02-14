Филипп Киркоров удивил реакцией на встречу с третьим мужем Аллы Пугачевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачевой так и не смог устроить личную жизнь, он предпочел хранить статус холостяка и больше не строить семью.

Артист занимается творчеством, воспитывает детей, которых родила суррогатная мама, и, кажется не задумывается о личном.

Разговоров о своей единственной жене Киркоров избегает, но всегда высказывается в адрес Аллы Борисовны исключительно положительно. Он стал ее четвертым мужем, из союз просуществовал с 1994 до 2005 года.

До него примадонна была замужем трижды: ее первый брак с Миколасом Орбакасом продлился четыре года, режиссер Александр Стефанович был мужем певицы с 1977 по 1980-й, а Евгений Болдин - с 1985 по 1993 -й.

Удивительно, но оказалось, что экс-мужья певицы общаются между собой.

Трогательная встреча бывших Пугачевой произошла на гала-вечере премии «Виктория». Сайт MK.RU пишет, что Евгений Болдин и Филипп Киркоров, встретившись, буквально упали друг другу в объятия.

А ведь в сове время Пугачева ушла от Болдина именно к Филиппу Бедросовичу. Но спустя годы все обиды забылись.

- Наконец у меня появится фото с тобой, — обрадовался Евгений Болдин.

Видимо, отъезд певицы из России, сгладил все конфликты.