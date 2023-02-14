Названы регионы, где россияне активнее всего берут автокредиты
Фото: Евгения ГУСЕВА
За последние четыре года россияне стали активнее брать автокредиты. Их количество выросло в стране на 0,5%.
Регионы, где активнее всего берут автокредиты:
Иркутская +28,0%,
Новосибирская +22,9%,
Вологодская +20,5%,
Красноярский край +17,5%,
Краснодарский край +14,7%.
А вот в Самарской области, Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане наоборот сократилось с 2019 года.
Такой спрос обусловлен льготными программами автокредитования, которые наибольшее распространение получили на Дальнем Востоке, Сибири и юге страны, пишет RT.
В свою очередь, сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков назвал оптимальный способ покупки машины. Такой подход позволит сэкономить на крупном приобретении, пишет "Лента.Ru".
А тем временем, спрос на покупку машино-мест в новостройках в России резко снизился. Сокращается и предложение - девелоперы делают все меньше паркингов в новостройках. Парковаться автовладельцам приходится во дворах, пишет Российская газета.
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