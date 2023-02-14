Названы регионы, где россияне активнее всего берут автокредиты Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние четыре года россияне стали активнее брать автокредиты. Их количество выросло в стране на 0,5%.

Регионы, где активнее всего берут автокредиты:

Иркутская +28,0%,

Новосибирская +22,9%,

Вологодская +20,5%,

Красноярский край +17,5%,

Краснодарский край +14,7%.

А вот в Самарской области, Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане наоборот сократилось с 2019 года.

Такой спрос обусловлен льготными программами автокредитования, которые наибольшее распространение получили на Дальнем Востоке, Сибири и юге страны, пишет RT.

В свою очередь, сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков назвал оптимальный способ покупки машины. Такой подход позволит сэкономить на крупном приобретении, пишет "Лента.Ru".

А тем временем, спрос на покупку машино-мест в новостройках в России резко снизился. Сокращается и предложение - девелоперы делают все меньше паркингов в новостройках. Парковаться автовладельцам приходится во дворах, пишет Российская газета.

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