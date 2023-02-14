Депутат Бессараб оценила инициативу по ранней пенсии для многодетных отцов Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили снизить срок выхода на пенсию для многодетных отцов. С инициативой выступила Общественная палата России.

Пенсионный возраст отцов из многодетных семей должен быть снижен на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет, пишет об инициативе газета "Известия".

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб оценила предложение. Парламентарий отметила, что предстоит серьезное обсуждение данной меры поддержки.

- Сейчас многодетные мамы имеют преференцию досрочного выхода на пенсию - если мамочка родила троих детей, то она может выйти на пенсию на три года раньше срока, - говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат.

Этот срок увеличивается на год по мере прибавления каждого ребенка.

Но этот закон касается только женщин, так как рождение ребенка – это серьезная нагрузка на организм.

Депутат отметила, что она поддерживает введение льгот для отцов, но нужно проработать временные послабления.

- Они должны быть не в равной для мужчин и женщин степени, - уточнила депутат.

Кстати, жители Подмосковья, получившие региональный материнский капитал, могут воспользоваться правом на льготную социальную газификацию. Оплатить им можно до 100%, пишет РИАМО.

В 2023 году в собственность многодетных семей в регионе планируют предоставить свыше двух тысяч бесплатных земельных участков многодетным семьям, об этом сообщает "360".