Дюжаррик: Для расследования инцидентов на «Северных потоках» ООН необходим соответствующий мандат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обращение Госдумы к Совету Безопасности всемирной организации о расследовании подрыва «Северных потоков», заявил о том, что у ООН нет мандата, на основании которого можно было бы это сделать.

Дюжаррик отметил, что ООН необходимо иметь соответствующий мандат от юридического органа, чтобы начать расследование инцидентов на международных газопроводах. При этом представитель генсека признал, что эти подрывы оказывают серьёзные последствия, в том числе экологического характера.

Отвечая на вопрос о том, должны ли ответственные за эти инциденты понести какое-либо наказание, Стефан Дюжаррик заявил, что да, если какая-либо страна совершает подобные подрывы - она должна нести ответственность. Однако говорить о том, о чём у представителя ООН нет информации, он отказался.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Госдуму был внесён проект обращения к ООН, с призывом дать правовую оценку диверсии, устроенной на объекте, от которого зависит безопасность всей Евразии.