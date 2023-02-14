Депутат бундестага Дагделен считает, что поставка танков ВСУ приведет к эскалации и угрозе ядерной войны

Депутат Бундестага указала на возможность эскалации конфликта и угрозы ядерной войны после передачи НАТО танков Украине. Фото: REUTERS

Решение Германии поставить ВСУ тяжелую бронетехнику может привести к опасной эскалации между Западом и Россией и в перспективе - к угрозе ядерного столкновения. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен. В германском парламенте она представляет Левую партию.

«Отправка тяжелых боевых танков, которую Шольц ранее считал «красной чертой», является еще одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией», - сказала Дагделен в интервью изданию Global Times.

Депутат призвала сделать все, чтобы не допустить прямой конфронтации между НАТО и Россией и найти дипломатический путь выхода из кризиса, чтобы «остановить разрастание конфликта в Третью мировую войну и ядерный Армагеддон».

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера. Канцлер заявил также, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

После этого СМИ Германии уличили власти ФРГ в готовности передать Украине лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага. Американские эксперты считают, что эти бронемашины создадут дополнительные трудности для ВСУ.