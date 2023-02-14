WSJ: Пентагон обсуждает передачу Украине конфискованного у берегов Йемена оружия и боеприпасов

В США обсуждается возможность передачи Украине оружия и боеприпасов, конфискованных у контрабандистов у берегов Йемена. Фото: REUTERS

Пентагон обсуждает возможность передачи Украине оружия и боеприпасов, которые были конфискованы у контрабандистов у берегов Йемена. Арсенал предназначался для йеменских повстанцев. Об этом во вторник 14 февраля пишет издание Wall Street Journal.

По информации издания, речь идет о пяти тысячах штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, некоторого количества противотанковых ракет и более 7 тысяч взрывателей. Предположительно, это оружие переправляли в Йемен из Ирана, сообщили WSJ источники в администрации США.

Тем временем министр обороны Польши заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте 2023 года. Глава ведомства отметил, что пока украинские военные проходят обучение в Польше.

Ранее глава Минобороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков Leopard 2. По словам министра, количество передаваемой техники также оставляет желать лучшего.

Также сообщалось, что Греция передала Украине боеприпасы и 20 БМП-1.