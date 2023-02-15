Die Welt: Нидерланды и Дания не намерены передавать Киеву танки Leopard 2

Дания и Нидерланды не намерены поставлять танки Киеву. Фото: REUTERS

Дания и Нидерланды не планируют принимать участие в поставках Киеву танков Leopard 2. Об этом пишет во вторник 14 февраля издание Die Welt.

Сообщается, что власти обеих стран отрицательно ответили на запросы издания о том, готовы ли Нидерланды и Дания передать Украине танки Leopard 2.

Напомним, министр обороны Польши заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте 2023 года. Глава ведомства отметил, что пока украинские военные проходят обучение в Польше.

Ранее глава Минобороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков Leopard 2. По словам министра, количество техники также оставляет желать лучшего.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец объяснил, как Россия может противопоставить танкам НАТО на Украине.

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