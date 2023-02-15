АТ: Украина может превратиться в пустыню из-за стремления Киева в НАТО

Американский публицист предположил, что Украина превратится в пустыню из-за стремления вступить в НАТО. Фото: REUTERS

Стремление киевских властей вступить в НАТО является ошибкой исторического масштаба, из-за которой Украина рискует превратиться в пустыню. Такое мнение высказал обозреватель издания American Thinker Александр Марковский.

Автор публикации назвал Украину «продуктом российской геополитической инженерии» и заявил, что политические и экономические неудачи Киева после распада СССР связаны с попыткой разорвать связи с Россией.

«И по мере того, как это несостоявшееся государство с границами, проведенными Советским Союзом, прогнившее от некомпетентности и коррупции, тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед», - пишет Марковский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Ленин, Хрущев и Сталин сделали украинским националистам «щедрые подарки» в виде земель, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.

Ранее доктор политических наук Гусев назвал пять причин, почему Украина не нужна в НАТО.

Тем временем министр обороны Украины заявил, что страна де-факто уже стала членом НАТО.